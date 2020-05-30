2020/05/30 | 17:57 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #كلاللتعليم الإلكتروني ..هاشتاك طلابي جديد لمنح سنة عبـور للدراسات الاوليـة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/30 | 17:57.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#كلاللتعليم الإلكتروني ..هاشتاك طلابي جديد لمنح سنة عبـور للدراسات الاوليـة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#كلاللتعليم الإلكتروني ..هاشتاك طلابي جديد لمنح سنة عبـور للدراسات الاوليـة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).