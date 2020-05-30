تمديد فرض حظر التجوال الشامل لمدة أسبوع في العراق

2020/05/30 | 17:57 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت الحكومة العراقية، اليوم السبت، تمديد فرض حظر التجوال لأسبوع آخر، بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد....

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