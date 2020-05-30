2020/05/30 | 17:59 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..حذر مدرب فريق برشلونة الإسباني كيكي سيتيين، من الضرر الذي سيلحق بفريقه، جراء رفع عدد التبديلات المسموح بها في المباراة من ثلاثة إلى خمسة، مع استئناف منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم، الشهر المقبل.وقال سيتيين في حوار عبر الاتصال المرئي، مع مدربين متدربين: “التبديلات الخمسة ستضر بنا، لأننا نصنع فارقاً كبيراً في الدقائق […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدرب برشلونة: التغييرات الخمسة ليست من صالحنا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مدرب برشلونة: التغييرات الخمسة ليست من صالحنا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).