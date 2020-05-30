عدد الإصابات بكورونا عالميا يلامس الـ6 ملايين

2020/05/30 | 18:04 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أكدت إحصاءات أن حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في العالم تقترب من عتبة الستة ملايين، فيما تحافظ الولايات المتحدة على الصدارة بفارق كبير في قائمة الدول الأكثر تضررا بالوباء.وحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية التي أطلقت مشروعا لمتابعة تفشي الفيروس الذي يسبب مرض “كوفيد-19″، سجلت في العالم حتى الآن 5958857 حالة إصابة […]

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