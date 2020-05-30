وزارة الصحة تعلن تسجيل 306 إصابات جديدة بفيروس كورونا

2020/05/30 | 18:05 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم فحص (٥٦٤٤) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (٢٢٢٣٧٥). – سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم (٣٠٦) إصابة في العراق منها ٩٨ اصابة تم اكتشافها من خلال التحري النشط. جغرافيا موزعة كالتالي: بغداد/ الرصافة: ٩٦ بغداد/ الكرخ: ٦٠

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