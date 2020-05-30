اللجنة العليا تصدر حزمة جديدة من القرارات للتصدي لكورونا

2020/05/30 | 18:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، اليوم السبت، فرض حظر شامل للتجوال لمدة اسبوع ابتداء من يوم غد الأحد، فيما قررت تعطيل المؤسسات الحكومية كافة، ويستثنى منها الصحة والجهات الأمنية والدوائر الخدمية.

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