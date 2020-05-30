الأمم المتحدة: اليمن يواجه عواقب كارثية جراء تفشي فيروس كورونا

2020/05/30 | 18:08 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..حذرت الأمم المتحدة من أن اليمن يواجه عواقب كارثية جراء تفشي فيروس كورونا المستجد في أراضيه، فيما تواجه 75% من برامجها الإغاثية هناك خطر الإغلاق في غضون الأسابيع القليلة القادمة.وأشارت منسقة الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة في اليمن، ليز غراندي، في بيان صدر عنها أمس الجمعة، قبيل مؤتمر التعهدات الدولیة للمانحین لليمن، إلى […]

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