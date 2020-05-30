2020/05/30 | 18:09 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز رد برشلونة على طلب يوفنتوس بشأن التعاقد مع أحد نجوم البارسا خلال الميركاتو الصيفي المقبل.وكان يوفنتوس طلب التعاقد مع أنسو فاتي، جناح برشلونة، ضمن الصفقة التبادلية بين الناديين، لنقل ميراليم بيانيتش وماتيا دي تشيليو من السيدة العجوز إلى قلعة الكامب نو.ووفقًا لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن برشلونة رد على طلب يوفنتوس […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برشلونة يرد على طلب يوفنتوس: مستحيل) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برشلونة يرد على طلب يوفنتوس: مستحيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).