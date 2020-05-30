2020/05/30 | 18:11 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عدد الإصابات بكورونا عالميا تلامس الـ6 ملايين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/30 | 18:11.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عدد الإصابات بكورونا عالميا تلامس الـ6 ملايين) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عدد الإصابات بكورونا عالميا تلامس الـ6 ملايين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).