2020/05/30 | 18:11 - المصدر: موازين
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- إصابة 7 أفراد من عائلة متوفٍ بكورونا في كردستان هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/30 | 18:11.
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إصابة 7 أفراد من عائلة متوفٍ بكورونا في كردستان) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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