رغم امتلاكهم “الكيملك”.. تركيا تُرحَل لاجئين سوريين قسراً إلى بلادهم

2020/05/30 | 18:14 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحت عنوان “أوقفوا الترحيل الغير شرعي للأشخاص إلى سوريا”، أصدرت #منظمة_العفو_الدولية تقريراً جديداً، أمس الجمعة، أكدت خلاله أن «السلطات التركية رحَلت 6 لاجئين سوريين جُدد إلى #سوريا، رغم أنهم كانوا يحملون بطاقات الحماية المؤقتة “الكيملك”».…

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