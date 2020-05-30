2020/05/30 | 18:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محافظ بابل يوجه بمنع دخول الوافدين من بغداد وقطع السيطرات بالصبات الكونكريتية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/30 | 18:39.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ بابل يوجه بمنع دخول الوافدين من بغداد وقطع السيطرات بالصبات الكونكريتية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ بابل يوجه بمنع دخول الوافدين من بغداد وقطع السيطرات بالصبات الكونكريتية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).