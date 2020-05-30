اصابة 7 من اسرة المتوفي بكورونا في السليمانية


اصابة 7 من اسرة المتوفي بكورونا في السليمانية
2020/05/30 | 18:39 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني
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