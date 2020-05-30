ترامب: أعمال العنف في الولايات منظمة ولا علاقة لها بمقتل فلويد

2020/05/30 | 18:40 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن “أعمال العنف في الولايات منظمة وليس لها علاقة بمقتل فلويد”.كلام ترمب جاء بعدما تظاهر مئات الأشخاص، مساء الجمعة خارج البيت الأبيض، تعبيرًا عن غضبهم بعد مقتل المواطن ذي الأصول الإفريقية جورج فلويد الذي ضجت باسمه وسائل التواصل والإعلام في البلاد، خلال قيام الشرطة بتوقيفه واستخدامها العنف في ذلك.[…]

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