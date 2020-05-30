نتائج “مشجعة” لعقار يعالج الروماتيزم في محاربة كورونا

2020/05/30 | 18:42 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أعطى عقار “أناكينرا” المخصص لأمراض الروماتيزم، نتائج “مشجعة” في معالجة الأشكال الحادة من كوفيد-19 من خلال خفض خطر الوفاة، والحاجة الى وضع جهاز تنفس اصطناعي في العناية المركزة، وذلك وفقا دراسة فرنسية.وكتب الطبيب المتخصص في أمراض الروماتيزم راندي كرون من جامعة ألاباما في الدراسة المنشورة في مجلة “ذي لانسيت روماتولوجي”: إن “الانخفاض […]

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