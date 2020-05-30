أطعمة يجب تجنبها عند الشعور بالقلق

2020/05/30 | 18:42 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز ينصح الأطباء بعدم تناول بعض المواد الغذائية في حال الشعور بالقلق، الذي يعتبر كرد فعل طبيعي للحظات المجهدة والأمراض الصحية.ووفقا لموقع ” ميس كيرا”، فإن تجنب بعض الأطعمة يساعد في التعامل الجيد مع القلق.الكافيين إذا كنت تشعر بالقلق، فعليك تجنب الكافيين بشكل كلي، حيث يمكن أن يؤدي تناول الكافيين يوميًا إلى […]

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