مبرر “عاجز” يبعث طمأنة “وهمية”: عتبة الـ200 إصابة “ثابتة”.. والمسح الوبائي لم يرفع الإصابات سوى 30%

2020/05/30 | 18:44 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد منذ بدء تصاعد الإصابات بشكل كبير في العراق، حتى اجتاز عتبة الـ300 إصابة منذ أيام وبشكل مستمر، اعتبرت وزارة الصحة ومنذ بدء تصاعد الإصابات، إن الارتفاع جاء نتيجة “المسح الوبائي” وملاحقة الإصابات المخفية، الأمر الذي بدء بعض المواطنين باستخدامه كمبرر لتطمين أنفسهم وتهدئة أجواء الذعر، بكون الإصابات المرتفعة جاءت نتيجة المسح الوبائي.[…]

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