بالتفاصيل،، ترامب يستنسخ “الخطاب العراقي” ضد احتجاجات واشنطن: مجموعات منظمة لا تعرف جورج فلويد!

2020/05/30 | 18:44 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: استعان الرئيس الامريكي دونالد ترامب بتويتر، اليوم السبت، لمهاجمة المحتجين الذين تجمعوا امام البيت الابيض، أمس الجمعة، مشيداً بحرسه الشخصي (الخدمة السرية) في حمايته واستخدامه “الكلاب الشرسة والاسلحة الفتاكة”.وتسبب محاصرة متظاهرين محتجين على مقتل المواطن الامريكي الأسود “جورج فلويد” للبيت الأبيض في إغلاقه، قبل أن يعاد فتحه بعد انصرافهم.People have […]

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