2020/05/30 | 18:44 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سعيد كاكائي يخرج عن صمته: ما زلت عضواً في مفوضية الانتخابات الجديدة! هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة ناس الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/30 | 18:44.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.

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