2020/05/30 | 18:44 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادحافظت مدينة الصدر شرقي بغداد، اليوم السبت، على مركز الصدارة في عدد الإصابات بفيروس كورونا، بحسب الموقف الوبائي لدائرة صحة الرصافة.وقال مدير عام صحة الرصافة، عبد الغني الساعدي، في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، إن "صحة الرصافة سجلت اليوم 96 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد التراكمي للاصابات الى 1758".وبين أن "مدينة الصدر سجلت 34 إصابة في مختلف مناطقها وقطاعاتها بالإضافة إلى: الزراعية، والدسيم، والحميدية، التابعة للمدينة".واضاف "تم تسجيل 13 اصابة في منطقة البلديات، والزراعية، وحي التراث، التابعة لها، و7 في كل من حي الامين، ومدينة الشعب ومناطق والجمعيات، وقرب حسينية باب الحوائج، التابعة لها".وتابع بأنه "تم تسجيل 5 اصابات في الكرادة، و3 في كل من بغداد الجديدة، والطالبية، والأعظمية، و2 في كل من ام الكبر والغزلان، والعبيدي، والبنوك، وحي الجهاد، والسعدون، وشارع فلسطين".وبين الساعدي أنه "تم تسجيل إصابة واحدة في كل من: الكفاح ابو سيفين، وحي القاهرة، والزعفرانية، وسعيدة دور الشهداء، وكمب سارة، وحي النصر، وحي اور، والقادسية، والمنصور، وشارع عمر، واصابة في الكرخ قرب منشأة النصر".

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