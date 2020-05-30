بارزاني يأمل بمشاركة كردية فاعلة في مفاوضات بغداد وواشنطن

2020/05/30 | 18:44 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأكد رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، اليوم السبت، على ضرورة اتخاذ حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي خطوات سياسية تُشعر جميع المكونات بالشراكة في حاضرهم ومستقبلهم في العراق، مشيراً إلى أهمية حضور ومشاركة إقليم كردستان في الحوار الاستراتیجي العراقي الأميركي، المؤمل انعقاده في حزيران المقبل.وجاء في بيان لرئاسة الاقليم، اطلعت عليه "كلكامش برس"، أن "نيجيرفان بارزاني، اجتمع مع قائد قوة العمليات الخاصة للتحالف الدولي في العراق وسوريا، إريك هيل".وأكد بارزاني خلال الاجتماع على "أهمية وجود آلية للتعاون والتنسيق بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية العراقية لمواجهة إرهابيي داعش، وخاصة في المناطق المتنازع عليها حيث تمثل تحركات الإرهابيين وتهديداتهم خطراً حقيقياً على أمن العراق وإقليم كردستان"، معرباً عن "استعداد اربيل لكل أنواع التعاون مع بغداد".واضاف أنه "بحث آخر مستجدات تفشي وباء فيروس كورونا وجهود وإجراءات مواجهته، وكذلك تأثيراته على القطاعات الصحية والاقتصادية وعلى البرامج والتحركات العسكرية لقوات التحالف في العراق وسوريا".وتابع أنه "شكل الحوار الاستراتیجي الأميركي- العراقي المقرر البدء به الشهر المقبل لرسم خارطة طريق للعلاقات الحالية والمستقبلية بين العراق وأميركا، محوراً آخرا من محاور الاجتماع".وأوضح أن "نيجيرفان بارزاني أكد على أهمية حضور ومشاركة إقليم كوردستان في ذلك الحوار وفي رسم وإعداد خارطة الطريق تلك".كما جرى خلال الاجتماع "الحديث عن إعادة تنظيم إرهابيي داعش لصفوفهم وعن خطر توسع رقعة تحركاتهم وهجماتهم في العراق وسوريا، والتي باتت تشكل تهديداً جدياً لأمن واستقرار البلدين".وشدد على "أهمية وضرورة استمرار دعم التحالف الدولي للعراق وإقليم كردستان في الحرب ضد الإرهاب، مؤكدا على ضرورة اتخاذ العراق خطوات سياسية تُشعر مكونات العراق بالشراكة وبالطمأنينة والحماية في حاضرهم ومستقبلهم في العراق".

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