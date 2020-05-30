مايكروسوفت تستبدل موظفيها بروبوتات

2020/05/30 | 18:49 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أعلنت شركة “مايكروسوفت” أنها ستقوم بفصل عشرات الصحافيين، بعد أن قررت استبدالهم ببرنامج ذكاء صناعي، وتم إخبار الموظفين المسؤولين عن الصفحات الإخبارية الرئيسية على موقع “Microsoft MSN” الخاصة بالشركة، بأنه لن تكون هناك حاجة إليهم، لأن الروبوتات يمكنها الآن القيام بعملهم.وتم إبلاغ حوالي 27 شخصاً، يوم الخميس الماضي، أنهم سيفقدون وظائفهم في […]

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