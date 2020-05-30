صحة الرصافة تبين التوزيع الجغرافي للاصابات ال”96″  بكورونا المسجلة اليوم

2020/05/30 | 18:49 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… أعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة، عبد الغني الساعدي، السبت، عن تسجيل ٩٦ اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها ٣٤ اصابة بمدينة الصدر ليرتفع العدد التراكمي للاصابات الى ١٧٥٨.وقال الساعدي، في بيان تلقته /المعلومة/ ان “صحة الرصافة سجلت ٩٦ اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها ٣٤ اصابة بمدينة الصدر ضمن المحلات ٥٧١، ٥٥٧، ٥١٦، […]

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