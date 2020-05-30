الصحة تعلن تسجيل 306 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتستعرض الموقف الوبائي للكوادر الصحية

2020/05/30 | 18:53 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد اعلنت وزارة الصحة تسجيل 306 إصابات جديدة بفيروس كورونا اليوم السبت، فيما استعرضت لأول مرة في الموقف الوبائي عدد المصابين من الكوادر الطبية.وقالت الوزارة في بيان تلقت وكالة اين نسخة منه، إنه “تم فحص (٥٦٤٤) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (٢٢٢٣٧٥)”.وبينت انه “سجلت في مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم (٣٠٦) إصابة في العراق منها ٩٨ اصابة تم اكتشافها من خلال التحري النشط”.واشارت الى انها “جغرافيا موزعة كالتالي:بغداد/ الرصافة: ٩٦بغداد/ الكرخ: ٦٠مدينة الطب: ١٢النجف: ٢البصرة: ٢٩السليمانية: ٦اربيل : ٥دهوك: ١كربلاء: ٢٠ديالى: ٤واسط: ٣٢بابل: ١٦ميسان: ١٣المثنى: ٩نينوى: ١ واشارت الى انه “بلغت الاصابات في الكوادر العاملة في المؤسسات الصحية لهذا اليوم ١٢ اصابة موزعة كالاتي (من ضمن المجموع الكلي للاصابات):٢ طبيب في بغداد/ الكرخ١ صيدلي في بغداد/ الرصافة٤ اطباء في كربلاء١ صيدلي في كربلاء٤ عمال صحيين في كربلاء وبلغت حالات الشفاء: ٦٦ حالة ، وكما يلي:بغداد/ الرصافة: ١٥بغداد/ الكرخ: ٦مدينة الطب: ٨النجف: ٣البصرة: ١٩كربلاء: ٣ديالى: ٤ذي قار: ٧المثنى: ١ فيما سجلت الوزارة 10وفيات:٦ حالات في بغداد/ الرصافةحالة في بغداد/ الكرخحالة في كربلاءحالة في واسطحالة في ميسان وبلغ مجموع الإصابات : ٦١٧٩، ومجموع حالات الشفاء: ٣١١٠، والراقدين الكلي: ٢٨٧٤، والراقدين في العناية المركزة: ٣٦، ومجموع الوفيات: ١٩٥”.

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