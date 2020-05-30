قانوني: مجلس النواب خالف الدستور بقانون الانتخابات الجديد

2020/05/30 | 18:53 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… أكد الخبير القانوني علي التميمي، السبت، أن مجلس النواب خالف عدد من فقرات الدستور بقانون الانتخابات الجديد.وقال التميمي في تصريح لـ/ المعلومة/، إن “قانون الانتخابات والذي تم تشريعه منذ ستة أشهر قد جاء بدوائر متعددة في خطوة إيجابية لكنه لم يرسل من رئاسة البرلمان إلى رئيس الجمهورية وهذا يخالف مواد الدستور ٦١ […]

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