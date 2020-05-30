2020/05/30 | 18:55 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أكد مدير البيئة في الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي محمود عبد اللطيف، اليوم السبت، أن ثلاث مدن عراقية مرشحة لتسجيل أعلى درجات الحرارة هذا الصيف عالمياً.وقال عبد اللطيف في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، إن “المدن المرشحة لأن تسجل أعلى درجات الحرارة هذا الصيف عالميا ( مطربة في الكويت) ( […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مديرالانواء الجوية: ثلاث مدن عراقية مرشحة لتسجيل أعلى درجات الحرارة هذا الصيف عالمياً) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مديرالانواء الجوية: ثلاث مدن عراقية مرشحة لتسجيل أعلى درجات الحرارة هذا الصيف عالمياً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).