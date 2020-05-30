اسعار المواد الغذائية في امريكا تسجل ارتفاعا هو الاعلى منذ 46 عاما

2020/05/30 | 18:56 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … اكد تقرير لوكالة الاسوشيتد برس ، السبت، أن اسعار المواد الغذائية في الولايات المتحدة ارتفعت بشكل غير مسبوق لم تشهده منذ 46 عاما ، حيث ارتفعت تكاليف اللحوم والبيض وحتى البطاطس نتيجة لتعطيل المصانع وتوقف التوزيع بسبب فايروس كورونا .وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ أن ” المحللين حذروا من أن […]

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