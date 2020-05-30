نتائج البوندسليغا.. تألق فرانكفورت و خسارة جديدة لشالكه

2020/05/30 | 18:59 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةنجح فريق إينتراخت فرانكفورت في تحقيق فوز ثمين على نظيره فولفسبورغ، بينما واصل شالكة نتائجه المخيبة للآمال في الدوري الألماني.وأقيمت 4 مباريات من مسابقة الدوري الألماني في نفس التوقيت مساء اليوم السبت، جميعها انتهت بالفوز.حقق فيردر بريمن فوزاً ثميناً خارج الديار على الجريح شالكة بهدف نظيف.سجله ليوناردو بيتنكورت بتسديدة قوية في الدقيقة 32 من الشوط الأول.الهزيمة في مباراة اليوم هي الرابعة على التوالي لفريق شالكة، لم يحقق الفريق أي نتيجة إيجابية منذ عودة الدوري الألماني من التوقف بعد فاجعة كورونا.بهذه النتيجة ارتفع رصيد فيردر بريمن إلى النقطة 25 في المركز السابع عشر وقبل الأخير، بينما توقف رصيد شالكة عند النقطة 37 في المركز العاشر.بينما نجح فريق إينتراخت فرانكفورت في اقتناص الفوز خارج الديار على فولفسبورغ بهدفين مقابل هدف، ليرتفع رصيده إلى النقطة 32 في المركز الثاني عشر، بينما توقف رصيد أصحاب الأرض عند 42 نقطة في المركز السادس.وفاز هوفينهايم خارج ملعبه على ماينز بهدف نظيف، ليرتفع رصيده إلى النقطة 42 في المركز السابع، وتوقف رصيد ماينز عند النقطة 28 في المركز الخامس عشر. وتمكن هيرتا برلين من التغلب على أوغسبورغ بهدفين نظيفين، ليرتفع رصيده إلى 38 نقطة في المركز التاسع، وتوقف رصيد أوغسبورغ عند 31 نقطة في المركز الرابع عشر.

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