استجابة لمناشدة عبر شفق نيوز.. البصرة توافق على تنفيذ مشروع للمياه

2020/05/30 | 18:59 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشف محافظ البصرة أسعد عبد الأمير العيداني يوم السبت عن موافقته على الشروع بمشروع مد أنبوب لنقل المياه من نهر الفرات إلى منطقة المحيات الواقعة في قضاء الصادق شمالي محافظة البصرة.

وقال العيداني في تصريح خاص لوكالة شفق نيوز، إنه "وافق على ضوء مطالبة رئيس الوحدة الإدارية في قضاء الصادق على حل مشكلة الملوحة في القضاء".

وأوضح أنه "تقرر الموافقة على تنفيذ مشروع مد الأنبوب الناقل للمياه من نهر الفرات الى نهر المحيات وبطول (١٥) كم والذي سيتم تنفيذه في الفترة المقبلة".

وأضاف العيداني أن "المشروع سيغذي (٧) مجمعات للمياه على نهر عنتر والذي يغذي مناطق الرحمانية والبو كتايب والسالم وباهلة والمحيات".

وكان قائممقام قضاء الصادق ياسين البطاط قد ناشد عبر شفق نيوز الحكومة العراقية والمحلية، بالاستجابة والاستغاثة لمعاناة العوائل في مناطق قضاء الصادق شمال المحافظة من ملوحة المياه وتلوثها.

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