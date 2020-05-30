2020/05/30 | 18:59 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيطرة البصرة الخارجية للمربد: غرامة 100 الف لكل وافد يمتنع عن العودة لمحافظته هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/30 | 18:59.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سيطرة البصرة الخارجية للمربد: غرامة 100 الف لكل وافد يمتنع عن العودة لمحافظته) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سيطرة البصرة الخارجية للمربد: غرامة 100 الف لكل وافد يمتنع عن العودة لمحافظته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).