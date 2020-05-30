2020/05/30 | 18:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وزير المالية يقرر استثناء البنك المركزي ومصرفي الرافدين والرشيد وجميع وحدات الإنفاق من حظر التجوال

يتبع......

بغداد اليوم-بغداد

توقع المتنبئ الجوي الاقدم، صادق عطية، السبت، ارتفاع درجات الحرارة الى 50 مئوية بنهاية الأسبوع، في المناطق الجنوبية، بالتزامن مع ما اسماه موسم البوارح.

وقال العطية، عبر منشور على جداريته بمنصة فيسبوك: "غدا الأحد تبدأ درجات

بغداد اليوم- بغداد

اصدرامحافظو النجف وصلاح الدين وكربلاء، اليوم السبت، توجيهات جديدة بخصوص الاجراءات الخاصة بمكافحة كورونا، استناداً على ما جاء في قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة.

وجاء في بيانات رسمية ان "محافظ النجف ورئ

بغداد اليوم- بغداد

اعلنت وزارة الصحة في اقليم كردستان اليوم السبت، تسجيل 4 اصابات جديدة بفيروس كورونا، في محافظة دهوك.

وذكرت صحة الاقليم انه :تم تسجيل 4 اصابات جديدة بالفيروس في دهوك".





قبل ذلك، اعلنت وزارة الصحة في اقليم كردستان، السبت

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( وزير المالية يقرر استثناء البنك المركزي ومصرفي الرافدين والرشيد وجميع وحدات الإنفاق من حظر التجوال) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( وزير المالية يقرر استثناء البنك المركزي ومصرفي الرافدين والرشيد وجميع وحدات الإنفاق من حظر التجوال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).