ضمن موجة تستمر 39 يوماً.. متنبئ يتوقع تسجيل درجات الحرارة تصل الى 50 مئوية نهاية الاسبوع بهذه المناطق

2020/05/30 | 18:59 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

توقع المتنبئ الجوي الاقدم، صادق عطية، السبت، ارتفاع درجات الحرارة الى 50 مئوية بنهاية الأسبوع، في المناطق الجنوبية، بالتزامن مع ما اسماه موسم البوارح.

وقال العطية، عبر منشور على جداريته بمنصة فيسبوك: "غدا الأحد تبدأ درجات الحرارة بالارتفاع التدريجي، في المدن كافة لتسجل 50 درجة مئوية نهاية الاسبوع الحالي في مناطق من مدن الجنوب".

وبين أن ذلك يأتي "بالتزامن مع بداية دخولنا موسم البوارح ونشاط الرياح الشمالية الغربية المثير للغبار نهارا" .

وأضاف، أن "كلمة البوارح أصلها من برح أي غادر، ويسبق هبوبها ظهور عنقود نجمة الثريا من جهة الشرق، وهي فترة تستمر 39 يوما وتسمى ايضا (مربعانية الصيف)"، موضحا أنها "دليل انقطاع الامطار وزيادة تكرار العواصف الغبارية وسرعة الرياح تتجاوز ظهرا في بعض الفترات 50 كم بالساعة وتكون حارة وجافة".

ولفت الى أن "سبب هبوب الرياح الشمالية الغربية هو انحدار الضغط الناتج عن وجود المنخفض الحراري المتمركز شمال الخليج العربي، الذي ينشط في هذا الفترة مما ينتج عنه هبوب الرياح الشمالية من المناطق ذات الضغط المرتفع الشمالية (المرتفع الاطلسي) بسبب برودتها النسبية، وعند مرور الرياح على المناطق الحارة في الصحراء العربية التي تقع بين العراق وسورية وشمال السعودية، ترتفع حرارتها وتكون الرياح حارة وجافة"، مبينا: "لذلك نرى التفاوت الكبير بين درجات الحرارة غرب العراق وجنوبه تصل الى 10 درجات مئوية أحيانا".

وزير المالية يقرر استثناء البنك المركزي ومصرفي الرافدين والرشيد وجميع وحدات الإنفاق من حظر التجوال

يتبع......

بغداد اليوم- بغداد

اصدرامحافظو النجف وصلاح الدين وكربلاء، اليوم السبت، توجيهات جديدة بخصوص الاجراءات الخاصة بمكافحة كورونا، استناداً على ما جاء في قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة.

وجاء في بيانات رسمية ان "محافظ النجف ورئ

بغداد اليوم- بغداد

اعلنت وزارة الصحة في اقليم كردستان اليوم السبت، تسجيل 4 اصابات جديدة بفيروس كورونا، في محافظة دهوك.

وذكرت صحة الاقليم انه :تم تسجيل 4 اصابات جديدة بالفيروس في دهوك".





قبل ذلك، اعلنت وزارة الصحة في اقليم كردستان، السبت

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