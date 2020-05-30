بالصور: بعد توقفها لسنوات.. انطلاق صيانة “احواض السكك” المخصصة لنقل المشتقات النفطية في العراق

2020/05/30 | 19:05 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اعلنت وزارة النقل، اليوم السبت، افتتاح مشروع تأهيل وصيانة احواض السكك التخصصية لنقل المشتقات النفطية بعد توقفها لسنوات.وقالت الوزارة في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، إنه “افتتح وزير النقل الكابتن ناصر حسين بندر الشبلي، اليوم السبت، مشروع تأهيل وصيانة احواض السكك التخصصية ( FZB ) لنقل المشتقات النفطية في المحطة […]

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