مصدر طبي لـ”العهد نيوز”: تسجيل 4 إصابات جديدة في سوق الشيوخ جنوبي الناصرية

2020/05/30 | 19:06 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز كشف مصدر طبي في ذي قار، اليوم السبت، عن تسجيل 4 إصابات جديدة بفايروس كورونا في قضاء سوق الشيوخ جنوبي الناصرية، لم تعلن في الموقف الرسمي.وقال المصدر، لـ”العهد نيوز”، بأن “قضاء سوق الشيوخ ، سجل قبل قليل إصابات جديدة بفايروس كورونا لم يتم تسجيلها في الموقف الرسمي لحد الان”.وأوضح المصدر، بأن […]

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