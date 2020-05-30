2020/05/30 | 19:07 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير التعليم يطالب الجامعات والكليات كافة بنشر آلية اجراء الامتحانات الالكترونية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/30 | 19:07.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير التعليم يطالب الجامعات والكليات كافة بنشر آلية اجراء الامتحانات الالكترونية) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير التعليم يطالب الجامعات والكليات كافة بنشر آلية اجراء الامتحانات الالكترونية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).