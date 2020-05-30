شرطة الديوانية تعيد فرض حظر التجوال الشامل وتحدد مدته والفئات المستثناة

2020/05/30 | 19:30 - المصدر: بغداد اليوم

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بيان من شرطة الديوانية

بناء على ما جاء بقرارات خلية الازمة المركزية وتوجيهات معالي وزير الداخلية السيد عثمان الغانمي ...





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