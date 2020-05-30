الكاظمي يوجه بمعالجة ازدواج الرواتب والرواتب التقاعدية لمُحتجزي رفحاء والمقيمين بالخارج

2020/05/30 | 19:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، السبت (30 ايار 2020)، باجراء اصلاحات تعالج ازدواج الرواتب والرواتب التقاعدية لمُحتجزي رفحاء والمقيمين بالخارج.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الكاظمي ترأس، اليوم السبت، الإجتماع الدوري للجنة الإصلاح المالي، وناقش الإجتماع تداعيات الأزمة المالية التي يمر بها البلد".

واضاف البيان ان "الكاظمي وجه باتخاذ جملة من الإجراءات لمعالجتها، ابرزها تخفيض رواتب الدرجات العليا في مؤسسات الدولة".

وتابع أن "رئيس الوزراء وجه ايضا بإجراء الإصلاحات اللازمة وفق مبدأ تحقيق العدالة الإجتماعية، من خلال معالجة ازدواج الرواتب، والرواتب التقاعدية لمُحتجزي رفحاء، وفئة من المقيمين خارج العراق الذين يتقاضون رواتب ".

وأعلن عضو اللجنة المالية النيابية، أحمد مظهر الجبوري، أمس الجمعة (29 ايار 2020)، أن مجلس النواب سيتحرك بعد عطلة العيد لإلغاء الراوتب المزدوجة، مبيناً أن 70 بالمائة من النواب داعمون لهذه التوجه.

وقال الجبوري في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "هناك ازدواجية في توزيع الرواتب على الموظفين أو المسؤولين، وربما يستلم الكثيرون عدة رواتب في آن واحد بعيداً عن العدالة الاجتماعية".

وأضاف، أن "هناك دعماً برلمانياً يصل إلى 70% من النواب لإلغاء هذه الرواتب وسيكون هناك تحرك بعد نهاية عطلة العيد وبدء جلسات مجلس النواب".

وأوضح الجبوري، ان "الملف يحظى باهتمام اللجنة المالية النياية خاصة وان هناك تاييد شعبي لهذا الاطار من خلال ضرورة ان يكون للموظف راتب وليس عدة رواتب خاصة وان البلاد تمر بازمة مالية خانقة".

وكان القاضي رحيم العكيلي، كشف الثلاثاء (12 أيار 2020)، عن مجموع ما يتقاضاه السجناء السياسيين وسجناء رفحاء من الرواتب التقاعدية.

وقال العكيلي في منشور عبر صفحته بـ"فيس بوك"، إن "مجموع عدد السجناء والمعتقلين السياسيين الذي يتقاضون رواتب تقاعدية هو:- (99612) تسعة وتسعون الفا وستمائة واثنى عشر".

واضاف أن " هناك (18577) سجين سياسي، و (51854)معتقل سياسي، و(29181) محتجز رفحاوي ".

وتابع العكيلي أن "هذه الفئات تقبض ما مجموعه (مائة وواحد مليار ومائة وستة وسبعين مليون دينار )شهريا، بدون احتساب ازدواج الرواتب لمن لديه منهم ازدواج راتب ".

بغداد اليوم-بغداد

قرر وزير المالية، علي عبد الامير علاوي، السبت (30 أيار 2020) استثناء البنك المركزي ومصرفي الرافدين والرشيد وجميع وحدات الإنفاق من حظر التجوال.

وذكر المكتب الاعلامي لوزارة المالية، في بيان موجز، أن "وزير المالية قرر استثنا

بغداد اليوم-بغداد

توقع المتنبئ الجوي الاقدم، صادق عطية، السبت، ارتفاع درجات الحرارة الى 50 مئوية بنهاية الأسبوع، في المناطق الجنوبية، بالتزامن مع ما اسماه موسم البوارح.

وقال العطية، عبر منشور على جداريته بمنصة فيسبوك: "غدا الأحد تبدأ درجات

بغداد اليوم- بغداد

اصدر محافظو النجف وصلاح الدين وكربلاء، اليوم السبت، توجيهات جديدة بخصوص الاجراءات الخاصة بمكافحة كورونا، استناداً على ما جاء في قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة.

وجاء في بيانات رسمية ان "محافظ النجف ورئ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الكاظمي يوجه بمعالجة ازدواج الرواتب والرواتب التقاعدية لمُحتجزي رفحاء والمقيمين بالخارج) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الكاظمي يوجه بمعالجة ازدواج الرواتب والرواتب التقاعدية لمُحتجزي رفحاء والمقيمين بالخارج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).