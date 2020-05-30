شرطة بغداد: القبض على متهمين بإرتكاب دكة عشائرية وانتحال صفة منتسبين

2020/05/30 | 19:32 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز اعلنت قيادة شرطة بغداد، اليوم السبت، إلقاء القبض على متهمين اقدموا على التجاوز على منزل احد المواطنين بالدكة العشائرية وانتحال صفة منتسبين بالقوات الامنية.٠وقال مدير اعلام وعلاقات القيادة الرائد عزيز ناصر في بيان تلقت”العهد نيوز” نسخة منه، ان”فوج طوارىء بغداد الاول التابع للقيادة ألقى القبض على متهمين ينتحلون صفة منتسبين في القوات […]

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