2020/05/30 | 19:35 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ متابعة… أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم السبت، تسجيل 4 وفيات جديدة بفيروس كورونا، مقابل حالتين اثنتين في إحصائية أمس الجمعة.
وأفادت وزارة الصحة الإسبانية في بيانات جديدة بارتفاع حصيلة ضحايا عدوى فيروس كورونا المستجد “COVID-19” خلال الساعات الـ24 الماضية في البلاد بـ4 حالات، ليبلغ العدد الإجمالي للمتوفين جراء الجائحة إلى 27125 شخصا.
وشهدت إسبانيا، […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إسبانيا تسجل 4 وفيات جديدة فقط بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وأفادت وزارة الصحة الإسبانية في بيانات جديدة بارتفاع حصيلة ضحايا عدوى فيروس كورونا المستجد “COVID-19” خلال الساعات الـ24 الماضية في البلاد بـ4 حالات، ليبلغ العدد الإجمالي للمتوفين جراء الجائحة إلى 27125 شخصا.
وشهدت إسبانيا، […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إسبانيا تسجل 4 وفيات جديدة فقط بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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