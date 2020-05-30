إسبانيا تسجل 4 وفيات جديدة فقط بفيروس كورونا


إسبانيا تسجل 4 وفيات جديدة فقط بفيروس كورونا
2020/05/30 | 19:35 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ متابعة… أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم السبت، تسجيل 4 وفيات جديدة بفيروس كورونا، مقابل حالتين اثنتين في إحصائية أمس الجمعة.

وأفادت وزارة الصحة الإسبانية في بيانات جديدة بارتفاع حصيلة ضحايا عدوى فيروس كورونا المستجد “COVID-19” خلال الساعات الـ24 الماضية في البلاد بـ4 حالات، ليبلغ العدد الإجمالي للمتوفين جراء الجائحة إلى 27125 شخصا.

وشهدت إسبانيا، […]

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