إسبانيا تسجل 4 وفيات جديدة فقط بفيروس كورونا

2020/05/30 | 19:35 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم السبت، تسجيل 4 وفيات جديدة بفيروس كورونا، مقابل حالتين اثنتين في إحصائية أمس الجمعة.وأفادت وزارة الصحة الإسبانية في بيانات جديدة بارتفاع حصيلة ضحايا عدوى فيروس كورونا المستجد “COVID-19” خلال الساعات الـ24 الماضية في البلاد بـ4 حالات، ليبلغ العدد الإجمالي للمتوفين جراء الجائحة إلى 27125 شخصا.وشهدت إسبانيا، […]

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