2020/05/30 | 19:39 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..تراجعت إدارة ريال مدريد،عن فكرة التعاقد مع الألماني كاي هافيرتيز لاعب باير ليفركوزن، خلال فترة الانتقالات الصيفية، بسبب رغبة ناديه في الحصول على 100 مليون يورو مقابل الاستغناء عنه.وقال موقع ديفنسا سنترال الإسباني إن “مسؤولي الريال أبدوا إعجابهم بمستوى هافيرتيز وشخصيته، لكن من الصعب دفع هذا الرقم الكبير في الوقت الراهن”.وأضاف […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ريال مدريد يتراجع عن فكرة ضم جوهرة ليفركوزن) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ريال مدريد يتراجع عن فكرة ضم جوهرة ليفركوزن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).