حل مجلس النواب ليس من صلاحيات السلطة التنفيذية…توضيح دستوري بقلم د. حسين الاسدي

2020/05/30 | 19:40 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتألف السلطات الاتحادية في العراق وفقاً لدستور العراق النافذ لسنة 2005 من ثلاث سلطات كما جاء في المادة (47) (تتكون السلطات الاتحادية من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية) واعتمدت الصيغة الثنائية...أكمل القراءة ←

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