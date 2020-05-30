الكاظمي يوجه بتخفيض رواتب الدرجات العليا في مؤسسات الدولة

2020/05/30 | 19:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجّه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، بتخفيض رواتب الدرجات العليا في مؤسسات الدولة.

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