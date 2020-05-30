طيران الجيش ينفذ عملية استباقية بصحراء الأنبار

2020/05/30 | 19:41 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أعلنت وزارة الدفاع، اليوم السبت، تنفيذ عملية استباقية في صحراء الإنبار، بإسناد من طيران الجيش.وذكرت الوزارة في بيان تلقت”العهد نيوز” نسخة منه، ان “قيادة فرقة المشاة السابعة، نفذت عملية استباقية في صحراء الانبار حيث انطلقت بإشراف مباشر من قائد الفرقة”.وأضاف البيان، أن “هذه العملية تأتي ضمن سلسلة عمليات تنفذها فرقة المشاة […]

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