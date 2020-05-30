’11 وفاة’ أشعلت احتجاجات ضد وحشية الشرطة الأمريكية

2020/05/30 | 19:41 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أعادت وفاة رجل أمريكي أسود أعزل، خلال توقيفه من قبل شرطي، إشعال النقاش حول وحشية الشرطة في التعاطي مع الأقليات العرقية في الولايات المتحدة.وقد توفي جورج فلويد (46 عاماً)، مساء 25 مايو/ أيار الحالي، في مدينة مينابوليس، أكبر مدن ولاية مينيسوتا الأمريكية.وكان فلويد يعمل حارساً في أحد مطاعم المدينة، وأوقفه عناصر […]

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