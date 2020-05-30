الكاظمي يجتمع بلجنة الاصلاح المالي: قرارات مرتقبة لـ”معالجة مرتبات رفحاء والمقيمين خارج العراق”

2020/05/30 | 19:46 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلن المكتب الاعلامي الحكومي، اليوم السبت، ترؤوس رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الاجتماع الاعتيادي للجنة الاصلاح المالي.واضاف بيان رسمي أطلعت عليه “يس عراق”، ان الاجتماع “ناقش تداعيات الأزمة المالية التي يمر بها البلد، حيث وجه رئيس الوزراء باتخاذ جملة من الإجراءات لمعالجتها، ابرزها تخفيض رواتب الدرجات العليا في مؤسسات الدولة”.وتابع البيان، […]

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