2020/05/30 | 19:46 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة تقرر استثناء بعض دوائرها من قرار تمديد الحظر الشامل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة ناس الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/30 | 19:46.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.

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