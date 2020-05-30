بعد معلومات استخباراتية.. القبض على نحو 20 داعشيّا في الموصل

2020/05/30 | 19:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات العراقية السبت فرض حظر تجول شامل في جميع مناطق البلاد لمدة أسبوع، في ظل محاولاتها الرامية للسيطرة على تفشي وباء كورونا.

وقالت لجنة الصحة والسلامة الوطنية في بيان إن الحظر سيبدأ اعتبارا من يوم غد الأحد.

وأضاف البيان أن القرار اتخذ بعد اجتماع عقدته اللجنة السبت برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وبمشاركة لجنة خلية الأزمة البرلمانية.

وقررت اللجنة أيضا إيقاف رحلات الوافدين العراقيين أسبوعا واحدا لغرض إعادة تهيئة المستلزمات الطبية الضرورية لفحصهم.

كما تقرر فرض إجراءات رادعة بحق المخالفين لقرار الحظر، ومنع التجمعات التي تقول السلطات إنها من "مسببات انتشار الوباء وتصاعد أعداد المصابين به".





ومن بين القرارات أيضا "إلزام جميع الأشخاص بارتداء الكمامة خارج المنازل وعدم السماح لهم بالتنقل بدونها".





وأعلنت وزارة الصحة العراقية السبت تسجيل 306 إصابات جديدة بالفيروس، معظمها في العاصمة بغداد، كما تم الإبلاغ عن 10 حالات وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 6179 حالة، و195 حالة وفاة.

وشهد العراق خلال الأسبوع الماضي ارتفاعا ملحوظا في أعداد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد.

وحذر محافظ العاصمة العراقية بغداد، الأربعاء، من "تحول بغداد إلى مدينة موبوءة بفيروس كورونا"، مؤكدا أن "الوباء أصبح في جميع مناطق بغداد وأعداد المصابين في تزايد"، فيما انتقد ضعف الالتزام بالتوجيهات الصحية.

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