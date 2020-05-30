العراق..اجتماع مشترك للجنة العليا للصحة وخلية الأزمة النيابية

2020/05/30 | 20:01 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترأس رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، اجتماعا مشتركا للجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، وخلية الأزمة النيابية....

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