“الرئيس السوري” يُجري تغييرات في المناصب السياسية بالدولة

2020/05/30 | 20:05 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى الرئيس السوري #بشار_الأسد تغييرات في بعض المناصب السياسية على مستوى الوزراء والمحافظين في الدولة، وصادق على عدة مراسيم لعام 2020، تضمنت الأسماء الجدد للمناصب.وفي التفاصيل، أصدر “الأسد” مرسوم رقم 127، يقضي بتعيين “همام…

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