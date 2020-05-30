تأجيل إكسبو 2020 دبي لمدة عام

2020/05/30 | 20:08 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

وافقت الجمعية العامة للمكتب الدولي للمعارض (BIE) بالإجماع على اقتراح تأجيل معرض إكسبو 2020 دبي لمدة عام واحد.

ونتيجة لذلك، تغيرت مواعيد تنظيم إكسبو 2020 دبي رسميًا، وتم ترحيلها للفترة من 1 تشرين الأول 2021 إلى 31 أذار 2022.



وسيحتفظ الحدث باسم "إكسبو 2020 دبي".

كانت حكومة الإمارات العربية المتحدة طلبت تغيير مواعيد إكسبو 2020 دبي، عقب اجتماع اللجنة التوجيهية للمعرض، حيث أعربت الدول المشاركة عن حاجتها إلى تأجيل افتتاحه لحين التغلب على التحديات القائمة لوباء فيروس كورونا.

وقال المكتب الدولي للمعارض، في بيان، إنه تماشيًا مع اللوائح تم فحص الطلب من قبل اللجنة التنفيذية للمكتب، التي اقترحت في 21 نيسان التأجيل.

وأشار المكتب إلى أنه حتى يجري تغيير المواعيد لابد من تصويت أغلبية ثلثي الدول الأعضاء، وتم الوصول إلى أغلبية الثلثين في وقت مبكر في 4 أيار، مع بقاء التصويت مفتوحًا وفقًا لتوصية اللجنة التنفيذية حتى السادسة من مساء 29 أيار (بتوقيت باريس).

وقال ديميتري كيركنتزيز، الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض: "أرحب بهذا التعبير المدهش للدعم الذي أبداه المجتمع الدولي لتأجيل إكسبو 2020 دبي.



في حين أن هذا الوضع غير مسبوق، إلا أن استجابة حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة ودولنا الأعضاء تظهر الروابط القوية التي تربطنا والالتزام المشترك الذي نقدمه لتقديم معرض عالمي شامل بحق".

وأضاف كيركنتزيز: "الصعوبات التي أثارها وباء كورونا توضح أهمية تبادل الحلول وتنسيق أعمالنا".

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